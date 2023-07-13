Рязанские футболисты смогут выйти на новое поле «Спартака» в сентябре
Рязанские футболисты смогут выйти на новое поле «Спартака» в сентябре. На сайте госзакупок появился тендер по замене искусственного покрытия футбольного поля.
Спортшкола «Олимпиец» выделила 16 млн 488 тысяч 550 рублей. Подрядчик демонтирует старое и положит новое искусственное покрытие футбольного поля. Площадь замены составляет 7350 кв.м.
Работы по демонтажу старого покрытия планируют выполнить за семь дней, а укладку — в течение 35 дней после.
Напомним, региональный министр спорта Владислав Фролов обещал, что на новое поле игроки выйдут уже в июле.