В Рязанской области начали снимать комедию «Адам и Ева 2.0»
В Рязанской области начались съемки комедии «Адам и Ева 2.0». Об этом сообщается на сайте
В главных ролях комедии — Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев. Они единственные оставшиеся люди в огромном городе, а, возможно, и на всей планете. Несмотря на то, что они друг другу не нравятся, они понимают, что необходимо продолжить человеческий род.
Часть съемок пройдет в Рязанской области. Снимать будут до конца октября.
В прокате фильм должен появиться летом 2024 года.