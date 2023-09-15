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В Рязанской области начали снимать комедию «Адам и Ева 2.0»

В Рязанской области начались съемки комедии «Адам и Ева 2.0». Об этом сообщается на сайте kino-teatr.

В главных ролях комедии — Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев. Они единственные оставшиеся люди в огромном городе, а, возможно, и на всей планете. Несмотря на то, что они друг другу не нравятся, они понимают, что необходимо продолжить человеческий род.

Часть съемок пройдет в Рязанской области. Снимать будут до конца октября.

В прокате фильм должен появиться летом 2024 года.