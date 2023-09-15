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В Ростовской области задержали педофила, снимавшего детское порно

В Ростовской области задержали педофила. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, кадры с девочкой, подвергнутой сексуальному насилию, поступили полиции по линии Интерпола. Пострадавшая живет в Волгодонске. В период с 2006 по 2012 годы, когда она была ребенком, злоумышленник совершал над ней насильственные действия. Помимо этого, с ней снимали детское порно.

По словам собеседника, подозреваемым оказался местный житель 1976 года рождения. Его задержали. Он дал признательные показания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.