В Рязани закроют движение транспорта на участке трассы М-5

В Рязани закроют движение транспорта на участке трассы М-5. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 11 по 25 сентября на участке от трассы М-5 до завода «Центролит» перекроют движение, также проезд закроют с 25 сентября по 9 октября на участке от улицы Черновицкая до завода «Центролит».

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Также изменится маршрут городского транспорта:

автобусы № 90M2 на участке между остановками «Поворот на завод Центролит» и «БЦ Олимп» следуют без заезда к ОАО «Завод точного литья» в прямом и обратном направлении.

Мэрия просит водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.