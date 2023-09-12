В Рязани скончался экс-доцент РГУ Александр Санкин

11 сентября умер кандидат философских наук, экс-доцент кафедры философии РГУ имени Есенина Александр Санкин. Об этом сообщил преподаватель Рязанского госуниверситета Виталий Толстов.

Александр Санкин родился в 1951 году в Москве. Окончил исторический факультет Коломенского государственного педагогического института. Работал в школе, кооперативном техникуме, а также проходил стажировку в Ленинградском госуниверситете. В 1986 году окончил очную аспирантуру МГУ, где защитил кандидатскую диссертацию.

С 1997 по 2018 годы работал на кафедре философии РГУ имени Есенина в должности доцента. Сферой его научных интересов были проблемы синергетики в философском аспекте, социальной философии.