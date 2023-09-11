В Рязанском районе в ДТП погиб 20-летний молодой человек

В Рязанском районе в ДТП погиб 20-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 9 сентября, примерно в 23:23, в Рязанском районе на 501-м километре автодороги «Золотое кольцо». По предварительной информации, 20-летний рязанец на автомобиле Volkswagen Tiguan не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Пострадал 20-летний пассажир автомобиля. Его госпитализировали