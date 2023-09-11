Рогов: село Работино стало для ВСУ вторым Артемовском

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что село Работино в Запорожской области превращается для ВСУ во «второй Артемовск» (украинское название Бахмут). Об этом пишет РИА Новости .

Рогов заявил, что в селе уничтожаются наиболее боеспособные подразделения.

«На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская», — заявил Рогов.

По словам главы общественного движения, ВСУ предпринимает попытки прорваться, но их пресекают российская артиллерия, авиация и военные в близком бою.

Отмечается, что за последнюю неделю украинские военные более 40 раз пытались прорваться через войска России. В день происходит по 6-7 атак.