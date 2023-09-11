Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
18°
Втр, 12
20°
Срд, 13
20°
ЦБ USD 96.51 -1.41 12/09
ЦБ EUR 103.53 -1.36 12/09
Нал. USD 94 / 96.45 11/09 17:00
Нал. EUR 101.2 / 103.3 11/09 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
4 449
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
7 827
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
7 775
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
11 881
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Алаудинов заявил о тяжелом физическом и моральном состоянии военнослужащих ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о тяжелом физическом и моральном состоянии военнослужащих ВСУ. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Бойцы противника находятся в тяжёлом состоянии. И морально-психологически, и физически», — указано в сообщении.

Алаудинов отметил, что украинские военные ущемлены во всех отношениях. По его словам, их заставляют насильно идти на фронт и погибать, в то время, как «западное руководство приняло решение воевать до последнего украинца». В публикации он призвал солдат сложить оружие и перейти на сторону России.