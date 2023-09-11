Алаудинов заявил о тяжелом физическом и моральном состоянии военнослужащих ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о тяжелом физическом и моральном состоянии военнослужащих ВСУ. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Бойцы противника находятся в тяжёлом состоянии. И морально-психологически, и физически», — указано в сообщении.

Алаудинов отметил, что украинские военные ущемлены во всех отношениях. По его словам, их заставляют насильно идти на фронт и погибать, в то время, как «западное руководство приняло решение воевать до последнего украинца». В публикации он призвал солдат сложить оружие и перейти на сторону России.