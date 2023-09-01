В Курской области украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов

В Курской области украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются», — указано в публикации.

Изначально глава региона сообщил об атаке двух дронов, но позже он уточнил, что «пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один». По его словам, значительно поврежден фасад нежилого здания. Пострадавших нет.

Отмечается, что в Курчатове расположена Курская АЭС.