В Клепиковском районе мужчина на квадроцикле скончался после столкновения с деревом

Проводится проверка.

В Клепиковском районе во вторник, 8 августа, примерно в 17:40, мужчина на квадроцикле скончался после столкновения с деревом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на автодороге, ведущей от трассы Р-132 «Золотое кольцо» к охотничьей базе, расположенной в лесном массиве. 29-летний гражданин Узбекистана на квадроцикле съехал в левый кювет и въехал в дерево.

Водитель скончался в ОКБ Рязани.

Проводится проверка.