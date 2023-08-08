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В России на 25 процентов могут подорожать суши и роллы

В России на 25 процентов могут подорожать суши и роллы. Об этом сообщает «Коммерстантъ».

Сети доставки рассказали изданию о проблемах с поставками рыбы, курицы, кальмара и риса, которые возникли из-за западных санкций в отношении России и увеличения спрос на продукцию отечественных поставщиков.

Стоимость местных продуктов также выросла. Средняя закупочная цена за килограмм форели с 1,3 тысяч рублей поднялась до 1,5 тысячи рублей, а семги — с 1,5 тысяч рублей до 1,6 тысяч рублей.