Роскомнадзор может заблокировать до семи миллионов серых сим-карт

Роскомнадзор в августе может заблокировать до семи миллионов серых сим-карт.

Роскомнадзор в августе может заблокировать до семи миллионов серых сим-карт. Об этом сообщили «Ведомости».

Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными.

Отмечается, что в течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора компания должна уведомить абонента. У него затем есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале «Госуслуг», через приложение оператора или в салоне связи. В противном случае номер будет заблокирован в соответствии с положениями закона «О связи».

По информации издания, под блокировку могут попасть карты, которые россияне приобретают у метро, или корпоративные устройства.

«Ведомости» отметили, что представитель компании «Мегафон» отказался от комментариев, а в МТС пока не ответили на запрос СМИ. Также газета обратилась за пояснениями в Минцифры.