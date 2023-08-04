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Малков уволил министра ЖКХ Устинова и руководителя фонда капремонта многоквартирных домов Дубровина

Губернатор Павел Малков уволил министра ТЭК и ЖКХ региона Дмитрия Устинова и и.о. руководителя фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области Виталия Дубровина. Об этом 4 августа он сообщил в своем Telegram-канале.

Малков обращает внимание на то, что чиновники показали плохие результаты работы по капремонту, а также не завершили контрактацию подрядных организаций на 2023 год. Отмечается, что им давалось время на исправление ситуации, однако этого сделано не было.

«Учитывая социальную значимость этой работы, жёсткие решения необходимы. Навёрстывать упущенное фонд и министерство будут в «ручном режиме», — пишет губернатор.