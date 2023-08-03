Россия включила Норвегию в список недружественных стран

Россия включила Норвегию в список недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России», — отметили в правительстве.

В настоящее время ограничения введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии. Перечень может расширяться.