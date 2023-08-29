Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, появившегося на работе пьяным

Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, появившегося на работе пьяным, даже без медосвидетельствования.

Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, появившегося на работе пьяным, даже без медосвидетельствования. Об этом сообщило РИА Новости.

Поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный октябрь». Отвечающий за соблюдение режима составил акт о том, что сотрудник пришел на работу пьяным. Слесаря-сборщика отправили на медосвидетельствование, но процедуру не оплатили.

Отмечается, что мужчину уволили, но он оспорил это решение. Верховный суд же постановил, что освидетельствование в этом случае не обязательно.

«Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами», — указал суд.

Уточняется, что в итоге суд отменил решения о восстановлении на работе. Дело направили на пересмотр.