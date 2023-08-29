Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, появившегося на работе пьяным, даже без медосвидетельствования. Об этом
Поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный октябрь». Отвечающий за соблюдение режима составил акт о том, что сотрудник пришел на работу пьяным. Слесаря-сборщика отправили на медосвидетельствование, но процедуру не оплатили.
Отмечается, что мужчину уволили, но он оспорил это решение. Верховный суд же постановил, что освидетельствование в этом случае не обязательно.
«Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами», — указал суд.
Уточняется, что в итоге суд отменил решения о восстановлении на работе. Дело направили на пересмотр.