В Рязани застройщик представил новый макроквартал в Горроще

Во вторник, 29 августа, в конгресс-отеле «Амакс» генеральный директор строительной компании «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев представил макроквартал «Свобода» на улице Березовой.

Воробьев отметил, что за последние 20 лет в строительной отрасли Рязани — это самый масштабный проект комплексной застройки, который еще и вошел в федеральную программу «Стимул».

"Это означает, что все коммуникации на территории макроквартала будут построены за счет софинансирования с федеральным центром, что удешевит стоимость жилья для конечного потребителя и обеспечит новую инфраструктуру для большого микрорайона", — подчеркнул генеральный директор «ЕДИНСТВА».

Антон Воробьев рассказал, что в макроквартал будет входить семь жилых комплексов: «Атмосфера», «Актив», «Вектор», «Тренд», «Талант», «Простор» и «Горизонт». В нем планируется построить два детских сада на 560 мест, школу на 1400 мест и собственные коммуникации. А также застройщик собрался разбить парк площадью пять гектаров, бульвар и проложить более шести километров дорог.

«''Свобода'' — это 350 тысяч кв.м. жилья, более 15 тысяч населения, семь гектаров под застройку домами от пяти до 32 этажей, 23 гектара благоустройства, озеленения и свободных общественных зон. В парке появится три площадки для выгула и дрессировки собак. Верхние этажи в домах будут панорамными с обзором 360 градусов на город. На бульваре, протяженностью более полукилометра, можно будет как прогуляться, так и отдохнуть на лежаках, лавочках, качелях и перголах. Также мы предусмотрели подземные парковочные места и отдельно стоящие гаражи для машин жителей», — поделился Воробьев.

Кроме того, генеральный директор «ЕДИНСТВА» добавил, что прокладка собственных коммуникаций начнется уже в сентябре.

29 августа стартовала продажа квартир в первом ЖК «Атмосфера». Здесь будет закрытая территория, подземная парковка, тихий и зеленый двор, квартиры от 26,89 до 84,56 квадратных метров, нежилые помещения под пекарни и небольшие продуктовые магазины, во дворе три игровые площадки для детей малого, среднего и старшего возраста, а также спортплощадка и настольный теннис. На строительство и благоустройства территории, части бульвара и парка понадобится 2,5-3 года.

Строительство первого ЖК «Атмосфера» планируется завершить в первый квартал 2027 года.