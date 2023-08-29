В России запретят посещать вокзалы и поезда в одежде со «зловонным запахом»
Пассажирам будет запрещено находиться в поездах в грязной и плохо пахнущей одежде.
Пассажирам с 1 сентября будет запрещено находиться в поездах в грязной и плохо пахнущей одежде. Обновленные правила перевозок
«Не допускается: нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров», — говорится в пункте 12.
Отмечается, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2023 года и будут действовать до 2029 года.
Также запретили:
- использовать вагоны и ж/д инфраструктуру для предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, благотворительной деятельности без письменного разрешения перевозчика;
- использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников);
- курить табак, употреблять никотинсодержащую продукцию или использовать кальян.