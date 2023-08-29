В России запретят посещать вокзалы и поезда в одежде со «зловонным запахом»

Пассажирам будет запрещено находиться в поездах в грязной и плохо пахнущей одежде.

Пассажирам с 1 сентября будет запрещено находиться в поездах в грязной и плохо пахнущей одежде. Обновленные правила перевозок приведены в приказе Минтранса от 5 сентября 2022 года.

«Не допускается: нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров», — говорится в пункте 12.

Отмечается, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2023 года и будут действовать до 2029 года.

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