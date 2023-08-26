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Экономист рассказал, у кого в России самая большая пенсия
Кто из россиян получает самые большие пенсии, рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Кто из россиян получает самые большие пенсии, рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Размер пенсий достаточно сильно различается по регионам, отметил эксперт. Наиболее высокие пенсии — у жителей районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, они варьируются в пределах 24-25 тысяч рублей. В крупных городах, особенно в Москве и Петербурге, пенсии также достаточно высоки по сравнению с регионами.

Военным, госслужащим, космонавтам и ряду других специальных категорий пенсионеров предусмотрен особый порядок и размеры выплаты пенсий. Но есть ряд условий. Например, стаж должен составлять не менее 18,5 лет для госслужащих, тогда они получают около 45% от среднемесячного заработка. Для военных при выполнении минимума стажа в 20 лет предусмотерно 50% от среднего заработка.

Максимальные пенсионные выплаты могут составлять около 85% от заработка, но если сам заработок превышал 110 тысяч рублей, то надбавки за дополнительный стаж могут не выплачиваться. Таким образом, у перечисленных категорий размер пенсий может составлять от 50 до 80 тысяч рублей.

Также крупная корпорация по своему усмотрению может выплачивать дополнительные средства к пенсии сотрудников, которые внесли весомый вклад в деятельность компании.