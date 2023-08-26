Экономист рассказал, у кого в России самая большая пенсия

Кто из россиян получает самые большие пенсии, рассказал агентству
Размер пенсий достаточно сильно различается по регионам, отметил эксперт. Наиболее высокие пенсии — у жителей районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, они варьируются в пределах 24-25 тысяч рублей. В крупных городах, особенно в Москве и Петербурге, пенсии также достаточно высоки по сравнению с регионами.
Военным, госслужащим, космонавтам и ряду других специальных категорий пенсионеров предусмотрен особый порядок и размеры выплаты пенсий. Но есть ряд условий. Например, стаж должен составлять не менее 18,5 лет для госслужащих, тогда они получают около 45% от среднемесячного заработка. Для военных при выполнении минимума стажа в 20 лет предусмотерно 50% от среднего заработка.
Максимальные пенсионные выплаты могут составлять около 85% от заработка, но если сам заработок превышал 110 тысяч рублей, то надбавки за дополнительный стаж могут не выплачиваться. Таким образом, у перечисленных категорий размер пенсий может составлять от 50 до 80 тысяч рублей.
Также крупная корпорация по своему усмотрению может выплачивать дополнительные средства к пенсии сотрудников, которые внесли весомый вклад в деятельность компании.