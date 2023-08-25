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В России предложили страховать электросамокаты по образцу ОСАГО
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил оценить идею внедрения механизма страхования средств индивидуальной мобильности по образцу ОСАГО.

В России предложили страховать электросамокаты по образцу ОСАГО. Об этом сообщило издание RT на русском со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

Как подчеркнул автор инициативы, правовой статус средств индивидуальной мобильности неуклонно движется в сторону приравнивания к классическим транспортным средствам.

По его словам, до конца не определен механизм несения материальной ответственности таких водителей, которые становятся виновниками дорожных происшествий.

Собеседник RT отметил, что владельцы автотранспорта обязаны использовать механизм ОСАГО для решения возможных конфликтных ситуаций, связанных с дорожными происшествиями.

Депутат добавил, что водители средств индивидуальной мобильности, согласно действующим нормам, не могут застраховать, например, собственный или арендный самокат.

«Прошу вас оценить идею внедрения механизма страхования СИМ по образцу ОСАГО для устранения правовой лакуны в части несения материальной ответственности. Такого рода страхование могло бы быть привязано как непосредственно к СИМ, так и к его водителю в зависимости от правовой формы использования средства мобильности», — говорится в сообщении.

Ранее пострадавшим от курьеров на электросамокатах предложили возмещать ущерб за счет компании.