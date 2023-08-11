Пострадавшим от курьеров на электросамокатах предложили возмещать ущерб за счет компании

Отмечается, что количество наездов на пешеходов, совершаемых работниками служб доставки, передвигающихся на электросамокатах и электровелосипедах, постоянно растёт.

Пострадавшим от курьеров на электросамокатах предложили возмещать ущерб за счет компании. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на Ивана Соловьева, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста России.

Как он подчеркнул, количество наездов на пешеходов, совершаемых работниками служб доставки, передвигающихся на электросамокатах и электровелосипедах, постоянно растет.

При этом, по его словам, пренебрежение правилами дорожного движения приводит к всё более тяжким последствиям.

«В связи с изложенным предлагаю разработать нормативно-правовой акт, предусматривающий введение обязательного страхования ответственности курьеров, использующих для передвижения устройства с электроприводом (электротранспорт), за причинение имущественного ущерба и вреда здоровью граждан и организациям. Страхователем в данном случае должна выступать организация — работодатель курьера», — говорится в тексте.

Соловьев отметил, что без страхования указанных видов ответственности курьеры, использующие электротранспорт, к работе допускаться не должны.

Кроме того, по его мнению, стоит создать спецкурс по изучению необходимых норм ПДД с обязательной сдачей зачётов.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов.