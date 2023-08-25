Рязанцы обнаружили мертвых птиц в сквере на улице Строителей
В пятницу, 25 августа рязанцы обнаружили мертвых ворон рядом с остановкой ЖБИ-2. Об этом они сообщили в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.
«Пчелы, рыбы, птицы гибнут, онкология растет. А экология по-прежнему хорошая. Превышения вредных веществ не обнаружено! Выбросы с трех промзон Рязани состоят исключительно из альпийского воздуха!», — отмечают комментаторы.
Позже в мэрии сообщили, что специалисты городской ветеринарной станции взяли пробы для исследования. Всех погибших птиц собрали для утилизации. Комментаторы возразили, что часть мертвых птиц осталась в сквере.