В Рязани продлили срок ремонта теплотрассы на улице Новоселов
В Рязани продлили срок ремонта теплотрассы на улице Новоселов. Об этом сообщила городская администрация.
Причина — увеличение объема работ из-за обнаружения дополнительных дефектов при монтаже теплотрассы на участке капремонта. Отключение горячей воды продлится до 11:00 25 августа.
Под продление сроков попали:
- улица Тимакова, дома №№ 3, 5, 11, 13, 15/23;
- улица Новоселов, дома №№ 23 корпус 1, 25, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 29, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 31, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 33, 33 корпус 6, 33 г, 33 корпус 1, 33 корпус 2, 33 корпус 3, 33 корпус 4, 34, 34а, 34 корпус 4, 34 корпус 1, 35, 35а, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 35 корпус 4, 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 36 корпус 3, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 40, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 40 корпус 3;
- Шереметьевский проезд, дома №№ 4, 8, 12, 14, 16, 18;
- Касимовское шоссе, дома №№ 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 48 корпус 4, 48 корпус 5, 50, 50б, 52, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 54 корпус 3, 56, 56 корпус 1;
- улица Зубковой, дома №№ 21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 22, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3;
- школы №№ 51, 63, 67, 68;
- детские сады №№ 138, 142, 147, 149;
- роддом № 1;
- стоматология № 4;
- Крестовоздвиженский храм;
- детская поликлиника № 7.