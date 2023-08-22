«Мармакс» открыл продажи третьего корпуса городского квартала «Манхэттен»

Девелоперская компания «Мармакс» объявила о старте продаж 3 корпуса городского квартала бизнес-класса «Манхэттен», который находится в центре Рязани.

«Высота нового 3 корпуса составит 17 этажей, он будет отличаться интересными и компактными планировочными решениями с продуманным зонированием. В нем представлены варианты с просторными кухнями-гостиными и функциональными пространствами, а в каждой из квартир запроектированы дополнительные места для хранения, что особенно важно, учитывая современный тренд на эргономику пространства. Каждый лот предусматривает индивидуальное отопление, благодаря чему жители смогут самостоятельно создавать микроклимат в квартире. Дополнительная воздушность, легкость и освещенность квартир достигается за счет панорамного остекления — при этом из окон открываются красивые виды на город», — прокомментировала Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Она отметила, что на 15 этаже нового корпуса предусмотрен выход на террасу, где жители смогут провести время за интересной беседой или просто отдохнуть.

По сообщению пресс-службы компании, главными составляющими архитектурного решения «Манхэттена» являются подсистема из клинкерного облицовочного кирпича, композитные материалы, а также природные цвета и мембранные структуры. Отмечается, что образ здания дополнят архитектурной подсветкой.

В сообщении подчеркнули, что в комплексе уделят большое внимание благоустройству. Обеспечат двор авторским ландшафтным проектом. Во дворе комплекса установят детские площадки из экологичных материалов, в которых могут использоваться различные сценарии для игр.

Отмечается, что в городском квартале появятся многофункциональные пространства, где жители смогут общаться, работать, учиться и развивать собственный бизнес. Также в рамках соседского центра откроются фитнес-зал и коворкинг, а в пешей доступности от дома будут доступны магазины, кофейни и все необходимые бытовые сервисы.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.