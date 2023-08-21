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В Запорожской области погиб выпускник РВВДКУ Олег Уваров
Он погиб в субботу, 12 августа.

В Запорожской области в субботу, 12 августа, погиб выпускник РВВДКУ Олег Уваров. Об этом сообщил глава Балашовского района Павел Петраков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в понедельник, 21 августа, Балашовский район простился со старшим лейтенантом Олегом Уваровым, который героически погиб при выполнении воинского долга на СВО.

Родился Уваров 23 сентября 1997 года в городе Балашове. Отмечается, что в 2015 году он поступил в Рязанское гвардейское воздушно-десантное командное училище, которое окончил в 2020 году.

«Военную службу проходил на офицерских должностях», — гвоорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал Павла Петракова