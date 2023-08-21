Под Рязанью к участию в СВО готовят иностранных военнослужащих
Под Рязанью к участию в СВО готовят иностранных военнослужащих. Об этом рассказал участник спецоперации Давор Савичич в эфире СоловьевLIVE.
Он рассказал, что добровольцев, которые подписали контракт, отправляют на рязанский полигон для прохождения доподготовки. После этого военнослужащих отправляют на Луганское направление.
«Хочу пригласить в наше подразделение и русских, и сербов. Наше подразделение существует, мы работаем и будем работать», — сказал Савичич.