Под Рязанью к участию в СВО готовят иностранных военнослужащих

Под Рязанью к участию в СВО готовят иностранных военнослужащих. Об этом рассказал участник спецоперации Давор Савичич в эфире СоловьевLIVE.

Он рассказал, что добровольцев, которые подписали контракт, отправляют на рязанский полигон для прохождения доподготовки. После этого военнослужащих отправляют на Луганское направление.

«Хочу пригласить в наше подразделение и русских, и сербов. Наше подразделение существует, мы работаем и будем работать», — сказал Савичич.