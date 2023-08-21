Хэдлайнером «Поющего Косопуза 2023» станет команда «Доктор Хаус»
В ЦПКиО 25 августа пройдет музыкальный кубок губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023». Хэдлайнером фестиваля станет команда из Могилева «Доктор Хаус», сообщает
СМИ разыгрывает билеты на этот концерт. Попытать удачу можно
Студентов рязанских вузов будут пускать бесплатно. Подробности можно получить в профкомах и студклубах.
Отмечается, что «Доктор Хаус» занял второе место на Летнем кубке КВН 2023, который прошел в Перми 19 августа.
Возрастное ограничение: 12+