В Омске женщина погибла в ДТП после самоубийства мужа

Жительница Омска насмерть разбилась в аварии, торопясь доехать до покончившего с собой мужа. Об этом сообщает Shot.

Жительница Омска насмерть разбилась в аварии, торопясь доехать до покончившего с собой мужа. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, 28-летняя женщина на автомобиле Honda Torneo при выезде с дворовой территории столкнулась с Hyundai, за рулем которого был 21-летний парень. В результате ДТП жительница Омска разбилась насмерть, четыре пассажира Hyundai пострадали.

В этот день 30-летний муж женщины совершил суицид, поэтому она спешила на место трагедии. У пары остался полуторагодовалый сын. Отмечается, что супруги работали медиками и имели свой бизнес в этой сфере.