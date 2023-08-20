Рязанцев предупредили о ливнях с градом и сильном ветре
В Рязанской области в воскресенье, 20 августа, ожидаются ливни и сильный ветер. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 20 августа, ожидаются ливни и сильный ветер. Метеопредупреждение опубликовано на
В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток, на территории региона ожидаются местами ливневые дожди, грозы, в отдельных районах пройдет град. При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.
Жителей просят быть осторожными и соблдать элементарные правила безопасности.