В рязанском суде Логунов начал давать показания

Александр Логунов начал давать показания в железнодорожном суде. Об этом РЗН. инфо рассказала мать убитой Елены Логуновой Наталия Кошелева.

В среду, 2 августа, состоялось очередное заседание по делу об убийстве Елены Логуновой. Наталия Кошелева отметила, что на данный момент в суде свои аргументы стала предъявлять сторона защиты. Кроме того, Логунов начал давать показания. Сторона обвинения попросила вызвать в суд еще одного свидетеля.

Следующее заседание состоится 9 августа.

Напомним, с 4 апреля в рязанском железнодорожном суде проходят заседания по делу об убийстве Елены Логуновой.