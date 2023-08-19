Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
28°
Вск, 20
28°
Пнд, 21
23°
ЦБ USD 93.4 -0.35 19/08
ЦБ EUR 101.48 -0.7 19/08
Нал. USD 90.6 / 93.48 19/08 12:25
Нал. EUR 98.55 / 93.48 18/08 16:32
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
2 831
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
6 797
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
10 897
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
18 187
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На агитатора кандидата в депутаты гордумы напали на площади Димитрова
Машину, в которой лежали агитационные материалы — газеты, майки, бейсболки — «блокировали четверо мужчин кавказской внешности».

На агитатора кандидата в депутаты гордумы Андрея Михно напали на площади Димитрова в Рязани. Об этом Михно рассказал на своей странице в соцсетях.

По его словам, в пятницу, 19 августа, примерно в 19:50 машину, в которой лежали агитационные материалы — газеты, майки, бейсболки — «блокировали четверо мужчин кавказской внешности». Они представились сотрудниками угрозыска, но никаких документов не показали. Они залезли в его машину и забрали агитматериалы.

Михно назвал действия мужчин бандитскими. По мнению кандидата, они выполняли заказ. Андрей Михно сообщил, что написал заявление в полицию. А вместе с руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Григорием Парсентьевым они обратились к главе ЦИКа Элле Памфиловой.

Справедросс Андрей Михно идет по округу № 5. Он назвал своего главного соперника по округу — Сергея Самарского от «Единой России». По словам Михно только он и Самарский реально конкурируют в пятом округе, при этом Михно отметил, что вырос в округе и его знают многие избиратели.