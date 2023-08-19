На агитатора кандидата в депутаты гордумы напали на площади Димитрова

Машину, в которой лежали агитационные материалы — газеты, майки, бейсболки — «блокировали четверо мужчин кавказской внешности».

На агитатора кандидата в депутаты гордумы Андрея Михно напали на площади Димитрова в Рязани. Об этом Михно рассказал на своей странице в соцсетях.

По его словам, в пятницу, 19 августа, примерно в 19:50 машину, в которой лежали агитационные материалы — газеты, майки, бейсболки — «блокировали четверо мужчин кавказской внешности». Они представились сотрудниками угрозыска, но никаких документов не показали. Они залезли в его машину и забрали агитматериалы.

Михно назвал действия мужчин бандитскими. По мнению кандидата, они выполняли заказ. Андрей Михно сообщил, что написал заявление в полицию. А вместе с руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Григорием Парсентьевым они обратились к главе ЦИКа Элле Памфиловой.

Справедросс Андрей Михно идет по округу № 5. Он назвал своего главного соперника по округу — Сергея Самарского от «Единой России». По словам Михно только он и Самарский реально конкурируют в пятом округе, при этом Михно отметил, что вырос в округе и его знают многие избиратели.