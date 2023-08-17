В Рязанской области умер ветеран ВОВ Иван Липаткин

В Рязанской области умер ветеран ВОВ Иван Липаткин. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В среду, 16 августа, в Ермишинском районе умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Липаткин. Ему было 97 лет.

Война застала его в Москве, когда он учился в ремесленном училище. На тот момент ему 15 лет.

В 1943 году получил повестку. Стал курсантом школы отличных стрелков снайперской подготовки, расположенной в поселке Свердловка. 19 декабря принял присягу, а с июня 1944 был автоматчиком 9-го отдельного танкового корпуса 8-й Бобруйской бригады.

Иван Липаткин имеет благодарности за прорыв обороны немцев на западном берегу Вислы, за овладение городами Радом, Лодзь, Томашув, Калиш. Также за вторжение в пределы Бранденбургской провинции, за прорыв сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороны немцев, прикрывавшей Берлин с востока.

Иван Павлович Липаткин награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими.