В России хотят запретить стоянку и парковку такси во дворах

В Госдуме предложили запретить парковку и длительную стоянку такси в жилой зоне.

В Госдуме предложили запретить парковку и длительную стоянку такси в жилой зоне. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Чернышова.

«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. Этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объёмным багажом, решить индивидуальные вопросы водителя такси, если он оказался в жилом районе по личным делам», — сказал Чернышов.

Также он отметил, что со своей стороны готов инициировать внесение изменений в КоАП. По словам вице-спикера, нарушение указанной нормы ПДД должно повлечь наложение штрафа и эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку.