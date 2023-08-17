В России хотят запретить размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов

В Госдуме просят ввести запрет на размещение этих объектов рядом с местами массового скопления людей.

В России хотят запретить размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на зампреда комитета по безопасности Анатолия Выборного.

«Считаю целесообразным оперативно рассмотреть вопрос о запрете размещения автозаправок вблизи жилых домов, торговых центров и других мест массового скопления людей. Такое соседство потенциально очень опасно. Очевидно, действующих нормативов дистанции от АЗС до различных городских объектов — от 25 до 200 м — недостаточно, так как гибнут люди», — отметил депутат «Известиям».

По словам Выборного, риски повторения подобных трагедии в Дагестане усугубляются особенно в современных условиях.

Напомним, в Дагестане из-за взрыва на АЗС погибли 27 человек.