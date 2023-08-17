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В Омске в ДТП один человек погиб и четверо пострадали

В Омске в ДТП один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, женщина на «Хонде Торнео» выезжала со двора и не уступила место «Хендаю Туксон». Машины столкнулись.

Отмечается, что в результате происшествия женщина за рулем «Хонды Торнео» скончалась на месте от полученных травм.

Двое подростков и две девушки, которые сидели в «Хендай Туксон» были госпитализированы.

Проводится проверка.

Фото: УМВД по Омской области