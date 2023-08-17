В Касимове хотят возродить посадочную полосу для малой авиации

В Касимове планируют для развития туризма, увеличения объемов и расширения географии поставок промышленности возродить самую длинную в регионе взлетно-посадочную полосу для малой авиации, которая не эксплуатировалась с советских времен.

В Касимове планируют возродить самую длинную в регионе взлетно-посадочную полосу для малой авиации, которая не эксплуатировалась с советских времен. Об этом сообщил ТАСС глава горадминистрации Иван Бахилов.

Отмечается, что полоса будет иметь твердое покрытие, чтобы она могла принимать все виды авиационного транспорта.

«Та полоса, которая была в советские времена, имела земельное покрытие, туда садились „кукурузники“. Мы планируем ее забетонировать — сделать с твердым покрытием», — сказал изданию Бахилов.

По его словам, ведутся переговоры о реализации проекта с государственным бюджетным учреждением «Областной аэропорт Протасово» с возможностью финансирования проекта с их стороны.

«Остается дождаться принятия решения на региональном уровне. Есть еще ряд коммерческих предложений, но хотелось бы работать именно с государственным учреждением», — отметил Бахилов.

Уточняется, что взлетно-посадочная полоса для малой авиации Касимовского аэродрома является одной из самых длинных в Рязанской области, ее протяженность — более 500 м. Глава горадминистрации уверен, что возрождение полосы поможет развитию туризма и промышленности как в городе, так и в регионе в целом.

«Мы хотим, чтобы к нам прилетали не только из Рязани, но и из Москвы и других регионов — на малых частных самолетах и на небольших представительских бизнес-джетах. Это сейчас, я считаю, очень востребовано. У нас есть речной порт, хотелось бы иметь и воздушный», — заключил Бахилов.