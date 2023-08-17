Набрана команда участников проекта «Красоты России» — 2023

Erid: 2VtzqxGm1Qi

В начале лета портал RZN.info рассказывал о проекте «Красоты России» Прио-Внешторгбанка, который в этом году должен пройти в Воронежской области. 15 июня банк объявил набор участников в команду. Почти два месяца ушло на сбор заявок, и вот организаторы готовы рассказать, кто отправится в путешествие и будет прятать на маршруте метки — QR-коды, которые станут доступом к розыгрышу серебряных слитков — призов от банка. Но обо всем по порядку. Сначала давайте познакомимся с командой.

Елена Володькина

Имя этой участницы уже знакомо тем, кто следил за проектом «Красоты России» — 2022. Елена — жительница Коломны, многодетная мама. Вместе с семьей участвовала в поисках сертификата на серебряный слиток в родном Подмосковье, но ей достался только утешительный приз. Приехав в Рязань за памятной монетой, Елена еще прошлой осенью заявила, что хотела бы попасть в состав команды и пройти по новому маршруту. В анкете написала, что ее не пугают ни ночевка в палатке, ни приготовление обеда на костре, а активный образ жизни для нее — норма: Елена преподает ритмику для людей с ограниченными возможностями здоровья, организует экскурсии для детей и взрослых (социальный туризм). Подавая заявку на участие, написала, что хотела бы попасть в Воронежскую область, потому что ее отец родом оттуда. В этих краях она бывала, но в «Красотах России» — 2023 запланированы такие места, которых не видела. Елена, увидите! Добро пожаловать в команду.

Максим Борисов

Подал заявку на участие в проекте одним из первых. Воронежец. Любит путешествовать. Объездил всю область, так что, возможно, сам расскажет команде что-нибудь интересное в пути вместо гида. Из активных увлечений — бег, поездки на велосипеде, пешие прогулки и танцы. Еще одна страсть — фотографии. По опыту прошлых лет знаем, что после поездки их у каждого из участников команды будет море.

Павел Найденов

Наш следующий участник из Рязани. О проекте Павел узнал как клиент банка: видел посты еще о путешествии на Байкал, знаком с несколькими участниками проектов «Красоты России» разных лет, так что давно проникся атмосферой «Красот» и загорелся желанием присоединиться. В этом году получилось! Любит путешествовать по России вместе с семьей, но в Воронежской области бывал только проездом, поэтому поездка обещает много открытий, а хорошая спортивная форма поможет выдержать активную физическую нагрузку. Павел — КМС по многоборью и плаванью, участвовал в городских чемпионатах по волейболу и баскетболу.

Андрей Тихонов

Живет в Шилове Рязанской области, работает в МЧС. Из спортивных увлечений на первое место Андрей поставил футбол, за ним идут бег и катание на велосипеде, но это точно не все. Вместе с командой коллег участвует в туристических слетах, ценит взаимовыручку и поддержку. Путешествуя по стране, старается больше узнать про посещаемые места, увлекается отечественной историей. Рассказал, что, узнав про набор участников в команду «Красоты России» — 2023, сразу загорелся желанием присоединиться к проекту и прошел отбор.

Светлана Шиманская

Рязанка. Раньше профессионально занималась альпинизмом, велоспортом, ходила в водные походы. Со школы любит путешествовать, своих детей воспитала в тех же спортивно-туристических традициях. О себе написала, что легко сходится с людьми. Неудивительно: по профессии Светлана — психолог. Организаторы спокойны за дружелюбную атмосферу в коллективе.

Виктор Езерский

Рязанец. Самый опытный участник команды. Ежегодно участвует в Чемпионате России по плаванию среди ветеранов спорта, неоднократно занимал на соревнованиях призовые места. Ходит в водные походы с категорией сложности от 3 до 5, имеет звание КМС по дельтапланерному спорту, пилот-инструктор моторного дельтаплана, в этом году сдал нормы ГТО на золотой значок… Кажется, всего и не перечислить. При этом Виктор преподает в вузе и занимается инновационными научными разработками. В анкете написал, что следил за тем, как проходят «Красоты России» в прошлом году, проникся симпатией к проекту. Кураторы проекта рады, что в этом году Виктор Езерский в команде.

Три человека в команде будут представлять Прио-Внешторгбанк.

Сергей Кондрашин

На него можно положиться в любой сложной ситуации, заявляем как коллеги. Позитивный, находчивый и очень отзывчивый человек. Занятия спортом и путешествия — неотъемлемая часть досуга в семье Кондрашиных. Сергей — папа троих детей.

Валерий Митяев

Был участником проекта в прошлом году, прекрасно знает походную кухню «Красот России» изнутри. Совмещает роль участника команды и организатора, никогда не теряет оптимизма. А еще Валерий делает прекрасные фотографии на протяжении всего путешествия, и они вдохновляют повторить маршрут тех, кто не попал в проект, но очень бы хотел увидеть красоты России.

Геннадий Дронов

Бессменный капитан команды. Знает куда и как идти, курирует проект «Красоты России» от начала и до конца. Имеет богатый походный опыт, в том числе восхождений на горные вершины на разных континентах, организатор проекта «Семь вершин» в Рязани. Велопрогулки, сплавы, катание на горных лыжах — любимые виды активного отдыха.

Кто десятый? Еще одна участница из Воронежа.

Кристина Воронина

Каждый год в команде присутствуют журналисты, которые помогают нам рассказывать о «Красотах России»: пишут об интересных местах, по которым проходит маршрут, и, конечно же, о поисках серебряного слитка — главного приза для участников второго этапа проекта. Так вот, на этот раз вести дневник нашей «экспедиции» будет именно Кристина Воронина — корреспондент Воронежского информационного портала «Мое! Online». Острые социальные материалы у нее чередуются с трогательными историями из жизни земляков.

Для организаторов проекта эта девушка, подавшая заявку на участие в команде, — идеальный компаньон. С одной стороны, Кристина сумеет с любовью описать достопримечательности Воронежской земли и передаст атмосферу проекта, с другой — проследит, чтобы все «кладоискатели» имели равный доступ к подсказкам, где искать метки с QR-кодам, нужные для участия в розыгрыше призов на втором этапе «Красот России». Вы же помните, что во втором этапе может поучаствовать любой желающий?

Кстати, в этот раз шансы у тех, кто захочет повторить маршрут команды и получить приз 999 пробы, увеличиваются втрое, потому что после путешествия будут разыграны сразу три серебряных слитка, а не один, как было в предыдущие годы. Итак, не пропустите интересные статьи Кристины Ворониной с описанием путешествия и подсказками, как побороться за сокровища! А также не забывайте про официальный сайт Прио-Внешторгбанка — организатора проекта — и его группы в соцсетях: именно там быстрее всего будет появляться информация о QR-кодах, по которым можно поучаствовать в розыгрыше призов.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан в 1989 г. Лицензия Банка России № 212.