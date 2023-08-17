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На рязанского застройщика завели уголовное дело за хищение денег дольщиков в особо крупном размере

На рязанского застройщика завели уголовное дело за хищение денег дольщиков в особо крупном размере. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Речь идет о ООО «Центрстрой». Компания занимается строительством ЖК «Есенин».

С дольщиками встретился и.о. руководителя регионального следственного управления СК России Алексей Медведков. Заявители обеспокоены нарушенными сроками строительства. В ЖК входят два многоквартирных дома, один из них введен в эксплуатацию. По словам обратившихся, несмотря на то, что срок сдачи второго дома определен на ноябрь 2023 года, его строительство не завершено, а меры к активизации не принимаются: отсутствует остекление, не проведены отделочные работы, не обустроена дворовая территория.

Медведков заявил, что в Московском межрайонном следственном отделе Рязани расследуется дело по факту мошеннических действий строительной организации, связанных с хищением денежных средств дольщиков в особо крупном размере. В рамках расследования устанавливаются причины задержки строительства и ввода в эксплуатацию. О ситуации представлен доклад в СК России.

По итогам приема Медведков заявил, что доводы заявителей проверят, им дадут правовую оценку.