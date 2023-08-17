А что в кино? «Свидетель», «Ограбление из будущего» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

В прокат выходит российская драма «Свидетель». Главный герой — скрипач-виртуоз из Бельгии Даниэль Коэн — в конце февраля 2022 года приезжает на гастроли в Киев. После начала СВО он попадает в украинский поселок Семидвери, где становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций.

Следующая новинка — фантастический боевик из США «Ограбление из будущего». В центре сюжета команда спецов, которая занимается кражей секретов еще до того, как они появятся. Для эффективной и безопасной работы команда использует строгий набор правил для путешествий во времени, чтобы практически не влиять на время.

Также в кинотеатрах вновь покажут криминальную драму 2012 года с Райаном Гослингом «Только Бог простит». Мать главного героя Джулиана, глава крупной преступной организации, просит его отомстить за смерть брата. В 2013 году картина была номинирована на Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.

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