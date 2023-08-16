В Рязанской области умер генерал ФСО Лопырев, отбывавший срок за взятки

В Рязанской области умер осужденный за взяточничество бывший глава Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев. Об этом сообщило
По словам собеседника агентства, генерал-лейтенант умер в среду, 16 августа, в ОКБ. Он отметил, что причиной смерти Лопырева стала болезнь. Осужденный отбывал наказание в исправительной колонии № 3.
В 2017 году Знаменский гарнизонный военный суд признал Лопырева виновным во взяточничестве. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей. Однако осужденному сохранили звание генерал-лейтенанта. Также Лопырева осудили за незаконное хранение пистолетов и патронов к ним.
Позднее Третий окружной военный суд смягчил приговор, оправдав офицера в незаконном обороте оружия. Наказание снизили до девяти лет и восьми месяцев лишения свободы, штраф — до 130 миллионов рублей. По информации сайта Скопинского райсуда, в 2019 году поступало дело о снижении наказания в связи с применением нового закона в отношении Лопырева, но его оставили без рассмотрения.