В Рязанской области умер генерал ФСО Лопырев, отбывавший срок за взятки

В Рязанской области умер осужденный за взяточничество бывший глава Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии региона Виктора Боборыкина.

По словам собеседника агентства, генерал-лейтенант умер в среду, 16 августа, в ОКБ. Он отметил, что причиной смерти Лопырева стала болезнь. Осужденный отбывал наказание в исправительной колонии № 3.

В 2017 году Знаменский гарнизонный военный суд признал Лопырева виновным во взяточничестве. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей. Однако осужденному сохранили звание генерал-лейтенанта. Также Лопырева осудили за незаконное хранение пистолетов и патронов к ним.

Позднее Третий окружной военный суд смягчил приговор, оправдав офицера в незаконном обороте оружия. Наказание снизили до девяти лет и восьми месяцев лишения свободы, штраф — до 130 миллионов рублей. По информации сайта Скопинского райсуда, в 2019 году поступало дело о снижении наказания в связи с применением нового закона в отношении Лопырева, но его оставили без рассмотрения.