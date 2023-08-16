В Москве 16-летний подросток умер после курения электронной сигареты

В Москве 16-летний подросток скончался после курения электронной сигареты в горячей ванне. Об этом сообщает Shot.

Трагедия произошла в Щербинке 13 августа. Около 23:00 молодой человек пошел в ванную полежать в горячей воде, где закурил электронную сигарету. Через час ему стало плохо, его начало тошнить. Он вышел из ванны и лег на кровать.

В шесть утра, тетя, с которой жил мальчик, перед тем, как уйти на работу, проверила племянника — он был жив. В 12 часов дня ей позвонила дочь и сообщила, что подросток не просыпается. На место вызвали скорую, медики которой констатировали смерть.

Точную причину гибели установят судмедэксперты.

Отмечается, что подростка в 2022 году поставили на учет в КДН за курение электронной сигареты в общественном месте.