Рязанский таксист предупредил о женщине с ребенком, которая выпрашивает деньги якобы на проезд до Касимова

Рязанский таксист рассказал, как его обманула женщина с ребенком, которая попросила денег якобы на проезд до Касимова. Таким образом мужчина лишился 1000 рублей. Пост опубликован в Telegram-канале «Рязань».

"Стоял обедал на парковке круиза, подходит женщина с ребенком в слезах просит купить ей билет до Касимова, мол их ограбили в Рязани и денег совсем нет. Ну я подумал что до Касимова автобусы идут с автовокзала приокский и предложил отвезти их туда и купить билет. Но по ее словам автобус на Касимов идет с центрального автовокзала, что мне показалось странным, но так как в этих делах я не силен и ехать с круиза на московский мне было не резон, я пошел в круиз и снял им 1000 рублей", — рассказывает таксист.

Придя домой и поискав информацию в интернете он узнал, что с центрального автовокзала автобусы до Касимова не ходят. Мужчина сделал вывод, что его обманули.

«Мне не жалко этих денег, мне жалко людей которые будут реально в беде и в следующий раз доверия не будет и тупо подумаешь что тебя опять хотят развести», — сказал рязанец.

Жители пишут, что эта женщина с ребенком уже пару лет там просит денег на проезд до Касимова.

«В том году думаю она же была на Атроне с ребенком, тоже подошла плакала что не могут уехать, но у меня было только 400 рублей наличкой, я отдала, понимала что может и обман, но мало ли реально не могут добраться. У самой дети и всякие бывают ситуации. Пусть это будет на их совести», — сообщает рязанка.