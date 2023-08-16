На Камчатке мужчина избил женщину ногами по голове

На Камчатке мужчина избил женщину ногами по голове. Об этом сообщила BAZA.

Инцидент произошел в кафе посёлка Сокоч.

По данным Telegram-канала, мужчина появился на работе пьяным. Это не понравилось барменше. Она попросила коллегу уйти домой, однако тот разозлился и начал преследовать девушку. Затем назвал её «террористкой» и ударил по лицу. Сразу после этого он повалил женщину на пол и стал забивать ногами по голове.

Спустя пару минут остановить злоумышленника попытались двое мужчин.

Женщина выжила. У нее серьёзные травмы головы.

Отмечается, что мужчину разыскивает полиция.