В Приморском крае отец пырнул своего 17-летнего сына ножом в живот

В Приморском крае отец пырнул ножом в живот своего 17-летнего сына, первокурсника Уссурийского культурно-просветительного училища. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел в селе Михайловка Михайловского района. 44-летний мужчина решил угостить своего сына пивом, но во время посиделок поругался с ним и пырнул его ножом.

В больнице у студента диагностировали серьезные травмы: повреждение тощей и слепой кишки и брыжейки большого сальника. Сейчас за жизнь подростка борются врачи.

Отца мальчика задержали, готовится возбуждение уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что мужчину ранее судили за наркотики и угон машины.