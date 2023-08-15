В Приморском крае отец пырнул своего 17-летнего сына ножом в живот
В Приморском крае отец пырнул ножом в живот своего 17-летнего сына, первокурсника Уссурийского культурно-просветительного училища. Об этом сообщает Shot.
Инцидент произошел в селе Михайловка Михайловского района. 44-летний мужчина решил угостить своего сына пивом, но во время посиделок поругался с ним и пырнул его ножом.
В больнице у студента диагностировали серьезные травмы: повреждение тощей и слепой кишки и брыжейки большого сальника. Сейчас за жизнь подростка борются врачи.
Отца мальчика задержали, готовится возбуждение уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Отмечается, что мужчину ранее судили за наркотики и угон машины.