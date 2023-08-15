Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
27°
Чтв, 17
28°
Птн, 18
30°
ЦБ USD 97.42 -3.62 16/08
ЦБ EUR 106.57 -4.11 16/08
Нал. USD 94.86 / 97.48 15/08 16:50
Нал. EUR 94.86 / 97.48 15/08 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
4 354
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
8 501
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
15 632
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
12 942
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Приморском крае отец пырнул своего 17-летнего сына ножом в живот

В Приморском крае отец пырнул ножом в живот своего 17-летнего сына, первокурсника Уссурийского культурно-просветительного училища. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел в селе Михайловка Михайловского района. 44-летний мужчина решил угостить своего сына пивом, но во время посиделок поругался с ним и пырнул его ножом.

В больнице у студента диагностировали серьезные травмы: повреждение тощей и слепой кишки и брыжейки большого сальника. Сейчас за жизнь подростка борются врачи.

Отца мальчика задержали, готовится возбуждение уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что мужчину ранее судили за наркотики и угон машины.