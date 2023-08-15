В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки

ЦБ не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки из-за проинфляционных рисков.

В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам агентства, ЦБ считает, что текущий уровень ключевой ставки в 12% соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны курса рубля.

Отмечается, что в случае усиления проинфляционных рисков ЦБ допускает дополнительное повышение ставки.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки», — приводит издание слова регулятора.

Подчеркивается, что повышение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.

«Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году», — добавил регулятор.

Напомним, Центробанк повысил ключевую ставку до 12 процентов. Также сообщалось, что после повышения ключевой ставки рубль потерял рост и перешел к снижению.