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В Рязани на улице Соборной расстреляли кота
В животное выстрелили прицельно дробью в глаз, дробь осталась в черепе.

В Рязани на улице Соборной днем в субботу, 12 августа, расстреляли кота.

Пост опубликовали зоозащитники. Они рассказали, что женщина услышала на улице хлопок, но не придала звуку значения. Вскоре она заметила пошатывающегося кота и подумала, что его сбила машина.

Прохожая отвезла животное в ветеринарную клинику. Там сделали снимки. Оказалось, что в кота выстрелили прицельно дробью в глаз, дробь осталась в черепе.

Сейчас врачи пытаются спасти животное.

Зоозащитники назвали ЧП «вопиющим беспределом» и «дичайшей расправой».

«Видимо, в нашем городе у людей нет законов, нет сердец, милосердия и просто любви! Ужасно стыдно за родной город!!!», — написали они.

Также зоозащитники отметили, что пострадавший кот скорее всего домашний, он носит ошейник. Активисты пообещали, что если животное выживет, то останется в «самой лучшей семье».