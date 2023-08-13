В Рязани на улице Соборной расстреляли кота

В животное выстрелили прицельно дробью в глаз, дробь осталась в черепе.

В Рязани на улице Соборной днем в субботу, 12 августа, расстреляли кота.

Пост опубликовали зоозащитники. Они рассказали, что женщина услышала на улице хлопок, но не придала звуку значения. Вскоре она заметила пошатывающегося кота и подумала, что его сбила машина.

Прохожая отвезла животное в ветеринарную клинику. Там сделали снимки. Оказалось, что в кота выстрелили прицельно дробью в глаз, дробь осталась в черепе.

Сейчас врачи пытаются спасти животное.

Зоозащитники назвали ЧП «вопиющим беспределом» и «дичайшей расправой».

«Видимо, в нашем городе у людей нет законов, нет сердец, милосердия и просто любви! Ужасно стыдно за родной город!!!», — написали они.

Также зоозащитники отметили, что пострадавший кот скорее всего домашний, он носит ошейник. Активисты пообещали, что если животное выживет, то останется в «самой лучшей семье».