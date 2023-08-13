Губернатора Малкова заметили ночью в Торговом городке

В комментариях к посту пользователи спросили, почему глава региона приехал не на отечественном авто.

Губернатора Павла Малкова заметили около полуночи в воскресенье, 13 августа, в Торговом городке. Видео появилось в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Прямо сейчас целая делегация во главе с губернатором в Торговом городке. Одну полосу перекрыли, будьте аккуратнее», — написал автор видео.

В комментариях к посту пользователи спросили, почему глава региона приехал не на отечественном авто.

Напомним, в ночь на субботу, 12 августа, Малкова видели прогуливающимся в группе людей по пешеходной улице Почтовой.