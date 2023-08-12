В Рязанской области продлили метеопредупреждение о ливнях и ветре
ГУ МЧС Рязанской области продлило метеопредупреждение о ливнях, грозе и ветре. Оно опубликовано на сайте ведомства.
ГУ МЧС Рязанской области продлило метеопредупреждение о ливнях, грозе и ветре. Оно опубликовано на
До конца суток 12 августа, с сохранением ночью и днем 13 августа на территории региона сохранятся кратковременные дожди, местами пройдут ливни, грозы, в отдельных районах ожидается град.
При грозе местами порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.