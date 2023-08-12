В Чучковском районе велосипедистку сбила «ГАЗель»

В пятницу, 11 августа, водитель служебного автомобиля ГАЗ 322173 сбил пенсионерку на велосипеде. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 11 августа, водитель служебного автомобиля ГАЗ 322173 сбил пенсионерку на велосипеде. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

ДТП произошло в 10:15, на 25-м километре съезда с трассы М5 «Урал» в направлении к Чучкову. Женщина ехала по правой обочине в попутном с автомобилем направлении.

В результате аварии женщина упала и получила травмы. Она обратилась за помощью в районную больницу. На месте аварии работал экипаж Шиловской ДПС.

По данным инспекции, водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил ПДД.