«ЛизаАлерт» проведет встречу для рязанцев, желающих присоединиться к поисковому отряду

Добровольцы поисково-спасательного отряда приглашают рязанцев посетить вводную лекцию о том, как присоединиться к «ЛизаАлерт». Встреча пройдет во вторник, 15 августа.

Добровольцы поисково-спасательного отряда приглашают рязанцев посетить вводную лекцию о том, как присоединиться к «ЛизаАлерт». Встреча пройдет во вторник, 15 августа, сообщили РЗН. инфо организаторы.

Опытные волонтеры расскажут про работу отряда и о том, что необходимо для выезда на поиски. Также рязанцы узнают, чем можно помочь отряду не выходя из дома.

В отряде есть отдельное направление для работы с новичками — «Новичковая», им руководит Татьяна Куренкова.

«Часто слышим от новых участников, что они долго наблюдали за работой отряда в соцсетях, но не решались прийти. Вот как раз для того, чтобы рассказать желающим про то, что вступить в отряд и помогать — это просто, мы и проводим вводные лекции», — отметила Татьяна.

Она отметила, что в августе люди теряются чаще и в горячую пору людей очень не хватает. Чем больше участников, тем выше шансы на спасение у потерявшихся.

Присоединиться к отряду могут только совершеннолетние участники.

Встреча пройдет по адресу: улица Пожалостина, 12, начало в 19:30. Участие бесплатное, но требуется регистрация по ссылке.

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