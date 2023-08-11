В Рязани ограничат движение транспорта по улице Новоселов
Перекрытие связано с капитальным ремонтом участка магистральных тепловых сетей.
В Рязани с 23.55 11 августа до 24.00 20 августа ограничат движение транспорта по улице Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Отмечается, что перекрытие связано с капитальным ремонтом участка магистральных тепловых сетей.
Движение ограничат в районе дома № 28а с закрытием одной полосы в сторону улицы Зубковой и закрытием одной полосы в сторону улицы Тимакова.
На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.