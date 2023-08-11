В Рязани ограничат движение транспорта по улице Новоселов

Перекрытие связано с капитальным ремонтом участка магистральных тепловых сетей.

В Рязани с 23.55 11 августа до 24.00 20 августа ограничат движение транспорта по улице Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что перекрытие связано с капитальным ремонтом участка магистральных тепловых сетей.

Движение ограничат в районе дома № 28а с закрытием одной полосы в сторону улицы Зубковой и закрытием одной полосы в сторону улицы Тимакова.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.